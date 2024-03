Gevi Napoli Basket, Llompart: "La nostra è una favola autentica, ecco qual è la nostra migliore qualità"

Pedro Llompart, responsabile dell'area sportiva della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno.

«La salvezza era il nostro obiettivo originario. La nostra è una favola autentica che abbiamo costruito con passione dall’estate scorsa. Volevamo creare una squadra resiliente e ci siamo riusciti. La vittoria della Coppa Italia ha certificato che siamo sulla strada giusta»

«Non siamo una squadra che può dare per scontato delle vittorie. Milano, Bologna, Venezia e Brescia sono ancora distanti da noi per tutto. La nostra migliore qualità? Il lavoro incredibile di cui andiamo tutti orgogliosi»

«Playoff? Dobbiamo lavorare volta per volta cercando di fare più vittorie possibili. Ragioniamo per gradi: è un metodo che apprezzano anche i tifosi. Il nuovo palasport? Solleverebbe ulteriormente i volumi dell’entusiasmo in città ma apprezziamo molto la nostra realtà»