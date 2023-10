Gevi Napoli Basket, Lever: "Il ko a Brescia? Perso palloni banali, c'è grande rammarico! Concessi troppi rimbalzi"

Prima sconfitta in campionato per la Gevi Napoli Basket, che nella terza giornata del campionato di serie A, al PalaLeonessa, è stata superata dalla Germani Brescia con il punteggio di 80-71.

Parte bene la squadra di Igor¬†Milicic, ma nel finale della prima frazione di gioco, regala, con una rimessa errata il vantaggio a¬†Brescia. Nella seconda frazione di gioco, con un¬†Lever¬†ispiratissimo autore di tre bombe, la¬†Gevi¬†Napoli¬†allunga di sette lunghezze, prima di subire per√≤ nel finale di tempo, un contro break di 12-2, ed andare all‚Äôintervallo lungo sotto di tre punti. Equilibrio nella terza frazione chiusa avanti dalla¬†Germani¬†di 2 lunghezze. In apertura dell‚Äôultimo tempo la¬†Germani¬†Brescia¬†piazza un parziale di 6-0, ed allunga decisamente fino ad arrivare al massimo vantaggio di pi√Ļ 10. Nel finale la¬†Gevi¬†Napoli¬†prova la grande rimonta fino ad accorciare lo svantaggio di sole tre lunghezze, ma la¬†Germani¬†Brescia¬†respinge il tentativo della squadra di¬†Milicic, e nel finale si riporta al pi√Ļ 9 definitivo.

Domenica prossima 22 ottobre alle ore 17:30, per la quarta giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli Basket giocherà al PalaBarbuto contro la Happy Casa Brindisi.

Germani Brescia ‚Äď Generazione Vincente Napoli Basket 80-71 (23-22, 18-16, 18-19, 21-14)

GERMANI BRESCIA: Christon 6 (3/7, 0/3), Gabriel 5 (2/4, 0/4, 2 r.), Bilan 15 (6/8, 14 r., 4 ass.), Burnell 15 (6/8, 0/2, 4 r.), Massinburg 11 (2/2, 1/5, 1 r.), Tanfoglio ne, Della Valle 8 (2/5, 0/3, 4 r.), Petrucelli 12 (3/3, 2/4, 6 r.), Cobbins 4 (2/6, 4 r.), Cournooh 0 (0/2, 0/2, 1 r.), Akele 4 (2/2, 3 r.), Porto ne. All.: Magro. 

GEVI NAPOLI: Pullen 12 (3/5, 0/5, 2 r.), Zubcic 6 (0/3, 1/4, 6 r.), Ennis 13 (2/7, 2/4, 1 r.), Jaworski 5 (1/2, 1/6, 3 r.), De Nicolao 2 (1/2, 0/1, 2 r.), Owens 11 (4/5, 9 r.), Sokolowski 11 (3/6, 1/3, 4 r.), Lever 11 (0/1, 3/4, 1 r.), Bamba ne, Mabor Dut Biar, Ebeling, Grassi ne. All.: Milicic. 

ARBITRI : Sahin, Borgioni, Valzani 

NOTE - Tiri liberi: Brescia 15/19, Napoli 19/24. Perc. tiro: Brescia 28/47 (3/23 da 3, 29 rd, 15 ro), Napoli 14/31 (8/27 da 3, 24 rd, 10 ro).  

Dichiarazione di Alessandro Lever:

‚ÄúSapevamo che con Brescia sarebbe stata una partita tosta, giocata punto a punto. La Germani ha giocato molto bene in attacco, ed in difesa abbiamo fatto fatica a limitarli. C‚Äô√® grande rammarico perch√® erano due punti che potevamo portare a casa. Abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco, e perso alcune palle banali. Ora non ci resta che preparare al meglio la partita contro Brindisi che cercher√† di ottenere i suoi primi punti della stagione, e sar√† una sfida davvero tosta‚ÄĚ