Germano Bellavia: "Mertens e Callejon possono essere sostituiti! Insigne potrebbe fare di più"

Germano Bellavia, attore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"In questa situazione ingarbugliata hanno tutti torto e tutti ragione. Hanno sbagliato i tifosi, ha sbagliato la società a comunicare, hanno sbagliato gli arbitri, hanno sbagliato anche i pali ad essere troppo spessi... Silenzio stampa? Lo ritengo opportuno, i panni sporchi vanno lavati in famiglia. Mertens e Callejon? Da qui se n'è andato Maradona... Hanno dato tantissimo al Napoli, ma possono essere sostituiti. Il Napoli non merita questa classifica, alla fine riuscirà ad arrivare in Champions League. Insigne? Stava andando bene, anche se potrebbe fare di più. Di sicuro sente maggiori responsabilità e peso della maglia, spero che possa contribuire alla causa".