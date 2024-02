Geolier: "Gollini è spesso in studio da me, abbiamo fatto freestyle insieme! Se vinco, a Napoli..."

Ultime notizie Napoli - Vola sui social, su Spotify e vola primo in classifica nella seconda serata, è assoluto protagonista del Festival di Sanremo 2024 Geolier con la sua «I p’ me, tu p’ te», la canzone con cui il rapper di Secondigliano è in gara all’Ariston. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno l'ha intervistato, ecco alcuni passaggi:

«Per me è un momento indimenticabile. Dietro le quinte, pochi minuti prima di esibirmi, sono stato investito da un’emozione indescrivibile che porterò sempre con me. Io sono qui per portare il napoletano con tutto il mio gruppo e i miei amici. Sono venuto qui per questo. Quindi quello che volevo fare in fondo già l’ho fatto».

Eppure alla vigilia proprio a Napoli sono stati in molti a criticare la scelta del dialetto usato nel testo di “I p’ me, tu p’ te”.

«Io canto quello che mi sento di cantare, sono di pancia. Canto il napoletano dei rioni, dei ragazzi che lavorano, di quelli che si dedicano le frasi d’amore su WhatsApp. Il dialetto peraltro si è sempre evoluto: da Salvatore Di Giacomo ad Alessandro Siani. Io mi ispiro proprio al dialetto del mio amico Alessandro».

Sul red carpet di Sanremo ha indossato una felpa ufficiale del Napoli ed è stata appena ufficializzata una t-shirt con i loghi della società azzurra disegnata da lei. Dunque non solo rapper, ma anche calciatore?

«Non scherziamo. Io a calcio sono proprio scarso. E non lo seguo nemmeno più di tanto. Guardo solo le partite del Napoli».

Però è amico di molti calciatori, come i portieri Donnarumma e Gollini.

«A Napoli mi sento con tutti ma con Gollini c’è un rapporto anche artistico». In che senso? «Viene spesso a trovarmi in studio. E abbiamo fatto anche freestyle insieme, componendo alcune strofe. Lui è un rapper molto bravo».

In caso di vittoria al Festival, organizzerà una festa a Secondigliano?

«Se dovessi vincere Sanremo, non oso immaginare cosa potrebbe accadere nel mio riione. Andrò ovviamente a ringraziare tutti i miei compaesani e i miei amici a prescindere dalla classifica finale. Tutto quello che verrà fino a sabato per me sarà sempre grazie a Napoli. Dunque al ritorno in città voglio restituire con il mio affetto e la mia presenza il calore che ho ricevuto in queste ore dai napoletani».