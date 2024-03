Geolier agli studenti dell'Università Federico II: "Non posso insegnare niente a nessuno, ho mille paure e ansie. Tutti i pregiudizi su Napoli sono sbagliati"

Il noto rapper napoletano Geolier ha parlato all'Università Federico II di Napoli, davanti agli studenti nell'Aula Magna del complesso di Scampia, periferia settentrionale di Napoli, l'area da cui anche lui proviene:

"Sono felice, mi sento anche onorato di stare qui tra voi. Qua dentro non posso insegnare niente a nessuno, anzi posso solo imparare. Non sono diverso, ho mille paure e mille ansie come le avete voi.

Tutti i pregiudizi su Napoli sono sbagliati. Il pregiudizio più brutto che ho sentito è quello sull'orologio, di chi viene da Milano e chiede di tenergli da parte la collanina o l'orologio. Mi danno fastidio, sono pregiudizi stupidi, perché poi vediamo che nella classifica dei reati Napoli viene dopo tante grandi città. In tutto il mondo c'è un lato buono e uno cattivo. Napoli non è solo lato cattivo, ha anche tante cose belle".