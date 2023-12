Geo Team, Sapanadze a CN24: "Kvara non vedeva l'ora di incontrare Spalletti. Addio a Napoli? Ecco cosa ci siamo detti"

Saba Sapanadze, giornalista di Geo Team, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho notato come Kvara ci tenesse ad incontrare Spalletti, segno del grande rapporto che c'è ancora tra di loro. Kvara si trova alla grande a Napoli, si è perfettamente integrato nella città. Non sar facile convincerlo nella bontà di scegliere di lasciare l'azzurro. Ho parlato con lui di mazzarri, c'è grande fiducia verso di lui perché ha dato la spinta decisiva alla carriera di grandi calciatori come Cavani e Lavezzi. L'auspicio è che questo avvenga anche per Khvicha. La speranza di tutti adesso è che il Napoli possa tornare a fare risultati importanti. Juve-Napoli? Sono fiducioso per gli azzurri"