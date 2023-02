Gentili: "Esiste l'anti-Napoli? Tutti gli altri sono di un piattume assurdo! Mi diverto solo quando vedo gli azzurri"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Gentili, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Esiste l’anti-Napoli? Gli azzurri non si sono mai nascosti, sono tra i pochissimi capaci di vincere gli uno contro uno con Raspadori e Kvaratskhelia: tutti gli altri sono di un piattume assurdo, giocano la palla indietro e nessuno al di là degli azzurri ha le capacità per superare l’uomo. Mi diverto solo quando vedo il Napoli e la Premier League, la Champions League è un’altra cosa: bisogna fare attenzione al ritmo partita, ma il Napoli ha gli uomini adatti per far bene con una prestazione collettiva di squadra. Considero il Napoli una squadra molto europea perchè si muove molto senza palla”