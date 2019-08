Gentile: "Tra Napoli e Juve gli azzurri avevano l'impegno più difficile, scontri diretti sempre decisivi"

Claudio Gentile, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sulla carta l'impegno più difficile lo aveva il Napoli ed è riuscito a portare a casa la vittoria. Non è facile vincere sul campo della Fiorentina. Dobbiamo aspettare ancora 3-4 giornate per vedere le novità di Maurizio Sarri in casa Juventus. Gli scontri diretti danno sempre un indirizzo al campionato e sono sempre decisivi. Quando si affrontano le rivali bisogna essere pronti e possibilmente provare ad affrontarli al meglio".