Genoa, Vieira a DAZN: "Gara diversa rispetto all'anno scorso! Napoli campione d'Italia ed ha speso oltre 100 milioni"

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Genoa, Vieira a DAZN: Gara diversa rispetto all'anno scorso! Napoli campione d'Italia ed ha speso oltre 100 milioni

Notizie Napoli calcio - Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Genoa:

"Come ripetere la gara dell’anno scorso? Quella gara l’abbiamo dimenticata, oggi giochiamo contro i campioni d’Italia che hanno speso più di 120 milioni sul mercato. Noi siamo diversi da loro e sarà una partita difficile, ma abbiamo le qualità per dare fastidio a questo Napoli”.

Cosa manca per la prima vittoria? Bisogna crescere e per farlo bisogna sbagliare. Contro la Lazio abbiamo commesso due errori e preso subito gol. I dettagli ti fanno vincere le partite, dobbiamo crescere e farlo velocemente. Meritavamo qualche punto in più, ma ora ne abbiamo solo due e quindi bisogna migliorare”.

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