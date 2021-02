Genoa, Perin: "Volevamo la rivincita dopo l'andata, è stata una miccia in più!"

Calcio Napoli – Mattia Perin, portiere del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Fare punti è bello, ti fanno lavorare con maggiore serenità. Solo lavorando duramente si raccolgono i risultati. Le prestazioni da parte mia arrivano guardando i miei compagni, mi nutro della loro energia e scarico poi l’adrenalina con una parata. Preferisco non esultare perché temo di uscire dal momento e dal presente, per questo non lo faccio. Pandev è un campionissimo incredibile, non potete immaginare la sua umiltà. Non riesco a descriverlo: sempre disponibile, si allena sempre al massimo, mai una parola fuori posta. Poi ci si chiede perché ha vinto tanto... Lui è una leggenda. Non dobbiamo perdere l'umiltà, dobbiamo essere umili ma anche ambiziosi. Se perdiamo questi elementi è un attimo a passare da fenomeni a somari. Nazionale? Ho perso posti nelle gerarchie ma il CT mi conosce e sa cosa posso dare. Fino alla fine cercherò di strappare la convocazione. Se non coltivassi questo sogno probabilmente non troverei nemmeno la forza per andare al centro d'allenamento. Abbiamo dato tutti qualcosina in più per riscattarci, volevamo la rinvicita contro il Napoli. Ripensare all'andata è stata una miccia in più per noi".