Genoa, Pandev: "Tra i gol più belli della mia carriera ce n'è uno in Napoli-Juventus"

Napoli Calcio - Una lunga intervistaper Goran Pandev ai microfoni di Genoa Channel:

"Per fortuna ho trovato una casa vicino al mare. Sono da cinque anni lì e ogni mattina sentire il mare ti rilassa perchè è una bellissima cosa non solo per me ma solo per la mia famiglia. Genova è una bellissima città, oltre il mare ci sono altre bellissime cose e poi la gente è molto affettuosa. Per noi è una seconda casa".

Tante città di mare nella tua carriera: La Spezia, Ancona, Napoli, Instanbul e oggi Genova. Secondo te tutte queste città hanno qualcosa in comune? "Ho girato tante città. Ormai sono abituato a stare sul mare. Il clima ti aiuta tanto ed è bellissimo. La felicità è una cosa importante".

La tua città e tua moglie. "Io sono nato in una piccola città del sud della Macedonia. Ho conosciuto mia moglie a 15 anni, siamo felicissimi. Per un calciatore è importante la moglie e la famiglia".

Raccontaci i tuoi tre gol più belli. "Uno a Genova contro il Verona, a pallonetto, sotto la Gradinata Nord. Un altro con la Lazio, un Juventus-Lazio a Torino, dove ho dribblato Cannavaro, Thuram e Zebina e ho fatto gol a Buffon. E un altro in un Napoli-Juventus".