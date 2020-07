Genoa, Nicola: "Domani gara importantissima con il Napoli: è un'opportunità ulteriore di crescita. Ho grande stima di Gattuso"

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo dimostrato più di una volta la voglia di volere recuperare le partite. I ragazzi si stanno impegnando a fondo, abbiamo guadagnato due punti: non ci accontentiamo più. L'equilibrio sta nel credere in quello che facciamo senza ascoltare le critiche non costruttive. In questo momento ti alleni giocando perché non c'è tempo. Stiamo bene fisicamente, possiamo migliorare nel tempo della giocata. Adesso dobbiamo continuare come fatto dopo il 2-2 di Udine cercando di restare più sereni. Napoli? Per noi ogni gara è un'opportunità di miglioramento, è l'unico modo per essere consapevoli di voler raggiungere l'obiettivo. E' una gara importantissima. Gattuso? Non lo conosco personalmente, ho sempre guardato come si pone ed il suo atteggiamento come dirige. Mi sta molto simpatico, mi piace il suo essere focoso come me".

