Genoa, la rabbia di Zangrillo: "Hanno visto tutticosa è accaduto. Ora Maignan quante giornate prenderà?"

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo si è presentato ai microfoni al posto del tecnico Alberto Gilardino dopo il discusso ko dei rossoblu contro il Milan:

"Sono qua per invocare rispetto verso i quasi 35mila spettatori allo stadio, Gilardino non è qui perché così non si becca una squalifica, me la becco io ma non fa niente. Non si sa perché alla fine quando non c'è una ragionevole certezza siamo noi a soccombere. Gol? Sono stati due minuti a vederlo. Le regole dicono che, quando non c'è certezza, dovrebbe rimanere la prima decisione".