Genoa, Gilardino: "L'obiettivo è fare 40 punti. La pausa ci permette di rifiatare e lavorare in vista del Napoli"

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dei festeggiamenti per i 130 anni del club ligure:

"Orgoglio, emozione: buon compleanno Genoa, 130 anni di storia e di passione. È qualcosa di indescrivibile. Siamo entrati nella storia con la promozione della scorsa stagione, grazie al mio staff e ai ragazzi. I nostri tifosi ci sono sempre, quest’anno è un nuovo percorso: sappiamo che possiamo fare bene e ci saranno momenti di difficoltà che possiamo superare soltanto restando uniti. L’obiettivo sono i 40 punti, come confermato anche il presidente Zangrillo, e la volontà di migliorare nel quotidiano e in partita. La prima pausa ci permette di lavorare sotto ogni aspetto e rifiatare per poi riprendere lunedì la preparazione in vista del Napoli".