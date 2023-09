Genoa, Gilardino a Dazn: "Soddisfazione per la grande soddisfazione dei ragazzi, rammarico per come si era messa"

Alberto Gilardino del Genoa ha parlato al termine di Genoa Napoli in diretta ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'allenatore del Genoa:

"Rammarico per come si era messa la partita, ma c'è la soddisfazione per la grande prestazione dei ragazzi. Abbiamo fatto delle valutazioni a livello tattico, questa è una squadra che riesce a cambiare anche a partita in corso, c'è grande disponibilità da parte dei ragazzi. L'aspetto mentale può essere determinante. Abbiamo cambiato diversi giocatori e anche chi è entrato ha fatto la differenza. Retegui ha fiuto gol e sta imparando a migliorare con i suoi movimenti".