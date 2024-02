Genoa, Bani: "Al Maradona ricordi pessimi, sognavamo di tornarci per riscattarci! Su Gilardino..."

Notizie calcio. Il Genoa torna a giocare in casa del Napoli, dove nel 2022 fu sancita la retrocessione. Intervistato da Il Secolo XIX, il difensore rossoblù Mattia Bani ricorda così quel giorno:

"È tutto indistinto, ho solo la sensazione che in quella giornata fosse racchiusa tutta la nostra stagione. Di quel giorno ho tanti ricordi pessimi, ma non uno preciso"

Che immagine si porta dietro di quella giornata??"Che fu infinita, perché dovetti fare anche l'antidoping visto che fui sorteggiato. Rimasi ad aspettare, con un sacco di pensieri tristi per la testa. Ma oggi mi viene da dire che la rinascita è partita da lì".

Si aspettava di tornare a Napoli con una classifica così tranquilla? "Lo sognavo, lo sognava chi è rimasto. Volevamo tornare subito in Serie A, ci siamo riusciti e ora è arrivato questo campionato. I risultati vengono dati per scontati, ma in realtà dietro c'è tantissimo lavoro".

Gilardino sempre più apprezzato. "Lo vedo bello carico, sta facendo un ottimo lavoro, è stato bravo a dare tranquillità dopo essere stato catapultato in una realtà nuova. Rinnovargli il contratto? Dovete parlarne con lui e con la società. Certamente spero che il mister rimanga con noi, si è creato un bel gruppo di lavoro e sarebbe bello andare avanti così".