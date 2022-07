Gazzetta, Piccioni: "L’intervista con Lavezzi? Ho una vecchia conoscenza con lui, c’era anche Maradona..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’intervista con Lavezzi? Ho una vecchia conoscenza con lui, lo seguii alle Olimpiadi del 2008 con l’Argentina: c’era anche Maradona che seguiva la squadra da vicino, vinsero l’oro con Messi in squadra ed il Pocho rappresentava il nostro punto di riferimento quando dovevamo sapere qualcosa sulla squadra.

Ora avrà una nuova dimensione da opinionista televisivo con Amazon, è un debutto per lui: vediamo cosa gli toccherà come esordio.

Napoli punto interrogativo? Ha detto che per ora lo è ancora, è in fase di ristrutturazione. Per adesso Inter e Juventus sono davanti al Napoli”