Gazzetta, Monti: "Manolas, le visite mediche sono un dettaglio. La Juve quest'anno avrà un problema"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Gianluca Monti, de La Gazzetta dello Sport:

“Manolas, visite mediche del Napoli e approdo a Dimaro? Tutto una formalità. Il Napoli ha messo in piedi una difesa fortissima. La Juve è in trattativa per prendere De Ligt e sistemerebbe la difesa per tanti anni, diventando ancora più forte ma cambiando qualcosa a livello tattico. Mi incuriosisce la difesa a tre dell'Inter, sarà difficile superarla. Chi imposta tra Manolas e Koulibaly? Non è un problema, l'importante è marcare bene gli avversari ed entrambi sono maestri. Anche la Juve avrà lo stesso problema se non dovesse giocare spesso Bonucci. Il mercato del Napoli è vivace e intelligente, Ancelotti sta incidendo molto: James Rodirguez aprirebbe scenari davvero interessanti. Importante anche cedere calciatori che pur giocando meno non si sono deprezzati, come Rog e Diawara e attenzione ad Inglese che vale almeno 20 milioni. Stesso discorso per Verdi che può andare al Torino per lo stesso prezzo pagato al Bologna, ammortamento compreso. Un mercato autofinanziato, considerando anche i milioni in arrivo dal Villarreal per Albiol: il tesoretto è reale, non virtuale”.