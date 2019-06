Gianluca Monti, de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la trattativa James-Napoli sul suo profilo Twitter: "James non si è più ripetuto ai livelli stratosferici del Mondiale 2014 e del Real 2014-2015. Ciò non toglie che per il livello dell calcio italiano sarebbe un gran bel colpo del Napoli, ma se fosse stato più continuo il Bayern lo avrebbe riscattato"