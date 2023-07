Gianluca Monti, giornalista Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Garcia deve metterci qualcosa di suo, in questo Raspadori è stato un investimento finito un po’ ai margini. Quest’anno si riparte da Raspadori, nella consapevolezza che non arriva a mercato in corso e potrà fare tutto il ritiro con Garcia”.