Gazzetta, Monti: "Frosinone? Garcia si aspetta risposte immediate. Gabri Veiga? Ne arrivano tanti ma gioca sempre Zielinski"

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Garcia si aspetta le risposte dal campo. La prima gara è sempre un'incognita ed è giusto che cerchi di avere certezze dai suoi calciatori. Simeone e Osimhen insieme? Può essere un'idea ma anche la presenza di Raspadori con Osimhen o alle sue spalle. In situazioni di emergenza lo è sicuramente, dall'inizio Garcia può svariare e decidere di cambiare le sue pedine. Veiga? Un giocatore che, come Elmas, può giocare ovunque a centrocampo. Resto dell'idea che arrivano in tanti ma gioca sempre Zielinski".