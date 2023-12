Gazzetta, Monti a CN24: "De Laurentiis in fase di stanca, manca ammissione di responsabilità! Tristezza per le parole su Zielinski..."

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Parole di De Laurentiis? Ho trovato tante discrepanze, a partire dall’analisi su Garcia. Sarebbero considerazioni gravissime, perché vuol dire di non essersi mai confrontato con Garcia prima della presentazione e francamente tenderei ad escluderlo. Penso sia un tentativo di dare un colpo al cerchio ed una alla botte dopo la questione Superlega e la brutta sconfitta contro il Frosinone. Mi sembra che De Laurentiis sia in una fase di stanca rispetto alla sua grande capacità innovativa, sembra quasi che voglia sempre andare oltre. Anche l’idea della Serie A di Elite mi sembra un tentativo di voler sempre e comunque innovare anche forzando la situazione”.

Operazioni di mercato? Il Napoli ha ammesso di aver fallito la campagna estiva, anche dicendo che Kvaratskhelia è stato scoperto dal figlio è un tentativo di togliere meriti a Giuntoli. Se devi prendere un altro centrale vuol dire che Natan non si è rivelato all’altezza, stesso dicasi per il centrocampo dove dovrai fare due acquisti con la cessione di Elmas. Tutto questo vuol dire che il Napoli ha bocciato il proprio mercato estivo”.

De Laurentiis si smarca dalle responsabilità ? Nell’intervista non c’è traccia di domande sulla sconfitta con il Frosinone o del momento difficile che vive il Napoli. Lui parla di tutti gli allenatori che ha cercato, ma che di fatto hanno rifiutato la panchina azzurra e di ereditare il lascito di Spalletti. Quello che è mancato nell’intervista è una vera ammissione di responsabilità per le scelte fatte”.

Roma-Napoli? Gli azzurri restano una squadra forte, seppur meno dell’anno scorso perché non ha lo stesso allenatore, direttore sportivo e preparatore sportivo. La Roma è una squadra buona, ma non forte come il Napoli. Mi aspetto una brutta partita ed un buon Napoli, con gli azzurri che potranno anche vincere se giocheranno con qualità . Se invece si giocherà sulla fisicità , allora i giallorossi possono mettere in difficoltà il Napoli”.

Rinnovo Osimhen? Siamo al solito ragionamento del Napoli, cerchiamo di rinnovare con clausola e poi baci e abbracci in estate con la cessione, magari con qualche frecciatina dopo l’addio per mancanza di affetto verso Napoli. Anche le dichiarazioni su Zielinski mi hanno fatto tanta tristezza”.