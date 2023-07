Gazzetta, Malfitano: "Rinnovo Osimhen, bisogna farsi due domande. Giuntoli? Noi napoletani facciamo solo casini..."

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La vicenda Osimhen viene articolata a seconda dei momenti e dei giorni. Il presidente sa bene cosa deve fare e ha già aperto il discorso con l'entourage del giocatore. Già fatta una prima proposta respinta e si rivedranno per rimodellarla. Tutto dipende, però, dal fatto che il giocatore voglia o meno restare a Napoli e rinnovare il contratto. Anche Higuain si trovava bene a Napoli come Lavezzi e Cavani. Giuntoli si è trovato benissimo a Napoli, poi c'è l'aspetto professionale e le cose possono cambiare. Gli insulti a Giuntoli sono iniziati già nel momento in cui si è cominciato a parlare della possibilità, quindi è inutile parlarne. Noi napoletani facciamo solo casini".