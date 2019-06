Gazzetta, Malfitano: "Il progetto Ancelotti può anche finire. James o Lozano? Serve di più un centravanti da 25 goal"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli deve operare prima sul mercato in uscita per poi esser pronti ad investire, anche se i tempi del calciomercato sorprendono. Nel momento in cui ti fermi arriva il terzo incomodo che ti frega la polpetta dal piatto. James? Se il Napoli davvero crede in questo progetto Ancelotti, dovrebbe accettare l’obbligo di riscatto che chiede il Real Madrid. Questa operazione potrebbe essere vantaggiosa per diversi aspetti. De Laurentiis è un imprenditore che ha la responsabilità di gestire una società importante come il Napoli, sta pensando anche ad un eventuale separazione con la parte tecnica. Il progetto Ancelotti potrebbe finire. De Laurentiis disse sia di Mazzarri e di Sarri che sarebbero rimasti, l’ha fatto anche con Ancelotti ed ho i miei dubbi. James è un giocatore che affascina Ancelotti, ma poi chissà. Noi non possiamo ragionare pensando da qui ad un anno cosa potrà accadere, l’immediato dice che la trattativa James è da chiudere quanto prima. E’ un top player, eleverebbe il tasso qualitativo del Napoli. Al di là di James e di Lozano, calciatori che prenderei subito, sono sempre più del parere che il Napoli abbia bisogno di un centravanti che garantisca venticinque goal a stagione e di un centrocampista che sappia valorizzare le caratteristiche degli attaccanti”.