Gazzetta, Malfitano: "Amichevoli perse? Troppa ansia, restiamo tranquilli conterà vincere con l'Inter: il recupero di Rrahmani sarà importante"

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Troppa ansia per questa amichevoli perse, bisogna restare tranquilli. Sarà importante la gara del 4 gennaio con l'Inter. Le amichevoli hanno avuto un significato, preoccupando un po', ma serve capire che preparazione hanno fatto. Il Napoli è un tantino in ritardo ma anche le altre non stanno bene. Se il Napoli riprenderà come ha concluso non ce ne sarà neanche per l'Inter. Rrahmani è pronto al rientro, può essere importante con l'Inter".