Gazzetta, Laudisa: "Pronti i primi due colpi dell'era Garcia, la Lazio non molla Zielinski! De Laurentiis ha una priorità"

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La priorità del Napoli è quella di rinnovare il contratto di Victor Osimhen. Ma bisogna sempre valutare il destino di Mbappè, calciatore che vuole andare al Real Madrid. Se il francese approdasse in Spagna, il Psg virerebbe sul nigeriano in forza ai partenopei. Queste operazioni sono concatenate, bisognerà solo aspettare. Il Bayern Monaco non ha ancora pagato la clausola di Kim? Credo sia solo una questione burocratica, ma non credo si faranno sfuggire il coreano".

Su Gollini e Faraoni: "Il portiere è un calciatore che ha già dimostrato di essere importante e ha fatto bene il Napoli a confermarlo. Il laterale sarà invece il vice Di Lorenzo. La società di De Laurentiis, tra pochi giorni, ufficializzerà le due operazioni: il rinnovo del prestito di Gollini e l'acquisto di Faraoni".

Sulle possibili cessioni: "Su Zielinski c'è anche l'assalto della Lazio. Maurizio Sarri ha chiesto espressamente il polacco. Occhio quindi non solo all'Arabia Saudita, ma anche al club capitanato da Claudio Lotito".

Su Meluso: "Bisogna fidarsi di Aurelio De Laurentiis. Il nuovo Direttore Sportivo è un dirigente affidabile".