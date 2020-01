Gazzetta, Laudisa: "Napoli potrebbe liberare Llorente e prendere subito un attaccante. Le ultime su Mertens, Petagna e Rodriguez"

Ultime mercato Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, responsabile mercato Gazzetta:

“Rodriguez? La trattativa c'è e Rodriguez vuole Napoli e Gattuso per cui il Milan fa il suo gioco. Ciò che preme agli azzurri è trovare un'alternativa a Ghoulam. Mertens al Chelsea? Il Chelsea sta per vendere Giroud e quindi si libera un posto nella rosa di Lampard, quindi è un'ipotesi da tenere in considerazione, anche se penso che lo stesso giocatore stia riservando una scelta per giugno di più altro profilo. Petagna? C'è da capire le volontà del giocatore e della SPAL che non può permettersi di vendere un giocatore del genere in questo momento della stagione. Colpo last minute più importante? Vediamo, magari un attaccante all'Inter oppure il Napoli che libera Llorente e prende un altro attaccante".