Gazzetta, Kudinov: "Napoli-Spartak, attenti a Litvinov: è considerato una promessa del calcio russo"

Notizie calcio Napoli. Giorgio Kudinov, esperto di calcio russo e giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, a poche ore dalla sfida contro lo Spartak Mosca di UEFA Europa League.

Napoli Spartak Mosca

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24. Si parte dalla formazione: "A metà campo giocherà Ruslan Litvinov, un giocatore dell'Under 21 russo: di lui si dice che sia una promessa del calcio russo. In attacco invece Bakaev, Ponce che è stata una meteora in Italia, e Promes, che però non è più ai livelli di un tempo. Parlerei di Spartak 2, una squadra rimaneggiata con poche probabilità di fronteggiare il Napoli.

Tutti in questi giorni stanno ricordando la storica partita tra Spartak Mosca e Napoli vinta dai russi contro il Napoli di Maradona: è considerata una delle partite più importanti della storia di questo club e in questi giorni non si è parlato d'altro. Qui tutti si ricordano di quando Maradona arrivò in Russia. Spalletti ha vinto due scudetti allo Zenit, anche per questo motivo questa partita ha un sapore speciale".