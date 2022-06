Dalla Francia, Grandesso a CN24: "Operazione Osimhen, così il Lille chiude in attivo ma si indaga: c'è chi parla di affare fra i 7-30 milioni col Napoli!"

Ultime notizie SSC Napoli - Alessandro Grandesso, giornalista della Gazzetta dello Sport e corrispondente da Parigi che si occupa in particolare di Ligue 1, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime in casa SSCNapoli legate all'indagine attorno al club di De Laurentiis, fronte Lille. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Lille ha fatto una stagione mediocra dal punto di vista calcistico, ma chiuderà con un attivo di 60 milioni, eccellente sul mercato anche per il periodo di Lopez. Con l'operazione Osimhen centrale in questo discorso. Da capire come andrà a finire quest'inchiesta avviata dalla nuova proprietà del Lille, che ha ravvisato stranezze sulle commissioni ai vari agenti, congelate, provocando l'attacco di questi ultimi. Oltre alle cifre dei trasferimenti. Una situazione abbastanza intrigata. Sicuramente l'operazione Osimhen all'epoca fu interpretata come l'ennesima grande operazione di Lopez. Che si basava sul lavoro di Ocampos oggi al PSG, che scoprì anche Mbappe. All'epoca era necessario vendere Osimhen, così fu interpretata la vicenda. Qualcuno parla addirittura di una somma finale di circa 30 milioni arrivati nelle casse del Lille, mentre altri parlano addirittura di una somma di 7-12 milioni, certamente no. L'inchiesta in Francia? Almeno per quel che si sa, è un'inchiesta che parte dal controllo dei conti del club del Lille, che riguarda una serie di trasferimenti con delle irregolarità secondo il nuovo presidente. Su cui sta indagando la Procura di Lille. Parallelamente c'è anche il Tribunale del commercio con le denunce degli agenti al Lille per le commissioni congelate. A Napoli si indaga e si cerca di capire come sono funzionati determinati trasferimenti, come quello di Osimhen: non è l'unico trasferimento, ma è chiaramente quello più in vista".

