Gazzetta, Garlando: "Questa Inter farà paura, ma se il Napoli davvero prende James..."

Luigi Garlando, prestigiosa firma de La Gazzetta dello Sport ha presentato ieri alla Versiliana il libro scritto con Sacchi dal titolo 'La Coppa degli Immortali' ("passare tante ore con Arrigo e sfogliare i suoi taccuini segreti è stato emozionante"). E' stata quella di ieri anche l'occasione per parlare anche delle ultime novità di calciomercato:

"L'Inter farà paura - dice a TMW - basti pensare a cosa può smuovere sui calci d'angolo questa squadra con la sua forza fisica. E poi c'è già la mentalità di Conte, è un'Inter già combattiva. Ma se il Napoli riesce a prendere James è al livello dell'Inter. Credo abbia ragione Moratti nel dire che Icardi è più forte di Lukaku ma ormai si erano create le condizioni per questo affare. Prima o poi sapremo cosa è realmente successo con Icardi e il motivo di queste intransigenza nel mandar via un capitale. Lukaku serve nel gioco di Conte e se unito con Dzeko che sa tornare indietro e dialogare, può funzionare bene. E' attacco che si completa. Per adesso Marotta pareva uscito sconfitto dalla Juve ma forse Paratici ha gonfiato il petto troppo presto. Marotta ne è uscito meglio".