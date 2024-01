Gazzetta, Di Caro: "Mazzarri ci metta del suo, non basta rimettere il 4-3-3 per riavere il Napoli di Spalletti"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vice-direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il 2023 del Napoli? Rimane negli occhi lo scorso campionato, dal gioco degli azzurri sono arrivati i risultati anche in Europa, era un piacere vederli giocare tutte le settimane. Poi è arrivato un momento in cui non si è coniugato lo stesso gioco, ma in Europa certe volte abbiamo visto un Napoli ancora più bello.

De Laurentiis è giusto che si sia preso le colpe, ma avrebbe dovuto capire prima determinate cose: è un presidente pirotecnico, gli errori fatti non nascondono i suoi meriti. Però poi ha ritenuto che lo scudetto forse più merito suo e della sua organizzazione che degli interpreti. Da qui ha irrigidito i rapporti, e andato via prima Spalletti e poi Giuntoli, continuando per i rapporti con alcuni giocatori rinnovati dopo trattative estenuanti, la situazione è diventata farraginosa e la scelta sbagliata di Garcia prima dell’arrivo di Mazzarri, vediamo se ci metterà una pezza ma la stagione del Napoli può prendere una brutta piega.

Walter Mazzarri? Per ciò che c’era in giro, affidarsi ad un allenatore che si metteva a disposizione, la sua scelta da parte del Napoli aveva un senso, non c’erano altri nomi. L’unico era Conte, che però ha declinato. Così come Tudor, che avrebbe modificato la struttura di squadra a differenza di Mazzarri. Spalletti e Walter sono diversi, non basta rimettere il Napoli con un certo modulo in campo per avere lo stesso identico risultato: c’è il modo di lavorare che è diverso, a questo punto ci metta qualcosa di suo per dare solidità e concretezza secondo le sue idee. Non c’è più Spalletti col suo Napoli, bisogna rendersene conto”