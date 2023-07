Gazzetta dello Sport, Binda: "Folorunsho? Gli manca integrità fisica, vi dico la mia su Caprile"

Notizie Calcio Napoli – Il collega de La Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Folorunsho? Deve dare solo garanzie fisiche, nell’ultima stagione ha avuto qualche infortunio di troppo. Ha iniziato alla grande con il Bari ed è stato protagonista per tutta l’andata. Se riuscisse a fare una stagione intera senza guai fisici si meriterebbe il salto di categoria. Caprile uno dei migliori portieri di Serie B e ha il futuro davanti, alla sua età è un peccato tenerlo in panchina. Fabbian ha fatto un girone d’andata strepitoso con la Reggina. È rientrato all’Inter ed il club lo metterà sul piatto per altri colpi di mercato. Ambrosino? Non bisogna avere fretta, ha 19 anni e non deve per forza fare subito 20 gol, deve trovare una piazza che gli consenta di crescere”.