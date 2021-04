Gazzetta, D’Angelo a CN24: "C’è rispetto verso Gattuso, l’Inter farà di tutto per vincere! Un solo dubbio per Conte, su Maksimovic e Meret..."

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D’Angelo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’Inter ha la possibilità di perdere punti da qui fino a fine campionato dopo aver vinto sempre nel girone di ritorno: viene spesso criticata per l’estetica del suo calcio, ma a me viene da dire che mi sembri perfetta e che riesca a prendersi la partita quando vuole. Il lavoro di Conte è stato straordinario, la mentalità è quella di volerle vincere tutte e far sentire i suoi ragazzi invincibili in vista della prossima Champions League.

La vittoria meno limpida è stata all’andata contro il Napoli, gli azzurri meritavano più del pareggio per intenderci. C’è rispetto verso Gattuso, l’Inter farà di tutto per vincere perchè gli azzurri sono un banco di prova importante.

Eriksen? Lui ha iniziato a dare qualcosa in più anche in allenamento, sicuramente è più forte di testa: a dicembre entrava nel recupero, ma senza mai storcere il naso o dando nell’occhio con esternazioni di fastidio. Poi si sono ritrovati lui e Conte, il mister gli ha dato una nuova posizione in campo e con Eriksen la qualità del gioco dell’Inter è cresciuta.

La formazione dell’Inter? Non ci sono dubbi su dieci giocatori su undici, l’unico ballottaggio è a sinistra perchè Young, Perisic e Darmian si giocano una maglia. Il resto è scontato: Handanovic, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, il dubbio a sinistra, ed in avanti Lukaku e Lautaro Martinez.

Hakimi? Le pendenze con il Real Madrid sono state saldate tutte, almeno quelle arretrate. Achraf è uno dei segreti dell’Inter di Conte, riesce a dare una mano in copertura ed in fase offensiva spinge davvero tanto: non paghi uno 45 milioni di euro per nulla.

Maksimovic e Meret nel mirino dell’Inter? Non sono nell’orbita nerazzurra per due motivi: se Meret va via da Napoli, ci vuole una somma importante e l’Inter non credo possa spendere soldi per uno che partirebbe dietro Handanovic, e Meret non vorrebbe giocarsi il posto. Su Maksimovic diciamo che è un profilo che può interessare per la sua abilità nella difesa a tre, ma l’Inter ha altre priorità a livello societario per capire che stagione affronterà in futuro”