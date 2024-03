Gazzetta, D'Angelo: "Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli sa che deve anticiparsi per evitare di..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D’Angelo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli sa che deve anticiparsi per evitare di tirare a lungo la questione, da parte del giocatore c’è la volontà di rimanere a Napoli e di crescere ancora: l’exploit l’ha avuto in azzurro e dopo la scorsa stagione forse qualcuno del suo entourage si aspettava una chiamata. Già in estate se ne parlava, ma De Laurentiis ed il suo agente Jugeli non hanno mai messo fretta. Una volta risolta la questione Osimhen, l’agente ha fatto capire che si aspetta qualche novità a fine stagione. Kvaratskhelia al Real Madrid? Al Bernabeu piacciono i giocatori eleganti: se Kvara ha il desiderio di andare lì in futuro dopo Napoli, lo farà tra non meno di uno-due anni per completare il suo processo di crescita e andare al Real da protagonista”