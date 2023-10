Gazzetta, D'Angelo: "Potremo vedere Cajuste dal 1', il Kvaratskhelia ritrovato lo dobbiamo anche al ritorno di Mario Rui"

Vincenzo D'Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

"E' stato sfortunato per alcuni problemi fisici, ma Olivera sta dando più garanzie sotto l'aspetto del rendimento. E' pure vero, secondo me, che il Kvaratskhelia ritrovato lo dobbiamo anche al ritorno di Mario Rui, i due hanno una sintonia unica. Sono due palleggiatori. Ci sta che Mario Rui voglia giocare un po' di più, ma quando lo stesso ritroverà la forma migliore rientrerà in maniera più frequente nelle rotazioni.

Fiorentina? A nessuno piace fare i paragoni, ma il Napoli di Spalletti soffriva spesso la Fiorentina. E' rimasto Italiano che era una delle idee del Napoli per la panchina. Vedremo come Garcia affronterà Italiano, ormai i Viola hanno una loro filosofia ed i meccanismi vanno a memoria. Non verrà al Maradona a chiudersi, tutt'altro. Sono curioso di vedere Garcia come ha preparato la gara, ma il Napoli, da Bologna in poi, ha fatto vedere di aver ritrovato la brillantezza e tutti sono coinvolti nel gioco. Sarà un test importante, vero, che potrà dirci se il Napoli è tornato o meno quello di un anno fa.

Formazione? C'è ancora un'allenamento a disposizione di Garcia, molti allenatori scelgono la formazione la mattina della giornata della gara stessa. Magari potremo vedere Cajuste dal 1' e mi piacerebbe rivedere Lindstrom, calciatore importante per il quale il Napoli ha speso tanto. Il danese può dare tanto a questo Napoli, forse non è un vero esterno ma va inserito nel contesto di gioco

Gaetano? Se torna al 100% avrà qualche occasione in più per dimostrare chi è rispetto all'anno scorso"