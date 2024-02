Gazzetta, D'Angelo: “Il ritorno di Osimhen? Sarà valutato dallo staff del Napoli e poi Mazzarri farà le sue scelte"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D’Angelo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il ritorno di Osimhen già nella giornata di domani? Sarà valutato dallo staff del Napoli e poi Mazzarri farà le sue scelte: è un giocatore molto importante per gli equilibri azzurri, manca da un mese e mezzo. Lookman dovrebbe arrivare alle 19.30 e domattina si allena con l’Atalanta, lo stesso Osimhen dovrebbe allenarsi nella giornata di domani. Quando seguivo l’Inter ricordo che i giocatori che arrivavano da viaggi intercontinentali si organizzavano con l’allenatore per allenarsi singolarmente, saltando la panchina in campionato per preparare in questo caso la partita con il Barcellona. Si poteva gestire meglio alcuni aspetti su Osimhen, anche come timing dell’annuncio del rinnovo: prima o poi potrebbe anche andare via, e magari sarebbe l’obiettivo principale del PSG in caso di addio di Mbappé”