Gazzetta, D'Angelo: "Gudmundsson può giocare insieme a Kvara o prendere il suo posto"

Vincenzo D'Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Gudmundsson? E' un'opportunità per il Napoli, s'è messo in mostra in maniera importante in Serie A. Crea superiorità, ha voglia e desiderio e fare uno step di crescita per la sua carriera. Il Genoa lo sa e non gli tarperà le ali, il ragazzo sarà libero di scegliersi la destinazione ed il Genoa proverà ad accontentarlo. Su di lui ci sono Napoli, Juventus, ma più di tutte c'è l'Inter che ha approfondito i discorsi. L'Inter ora ha altro da pensare, il Napoli vorrebbe provare ad anticipare l'operazione. L'idea di Gudmundsson di restare in Italia lo stimola molto, può giocare insieme a Kvaratskhelia o prendere il posto del georgiano".