Gazzetta, Clari su Icardi: "Non è esclusa permanenza all'Inter: potrebbe esserci azione legale contro il club"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Valerio Clari ha parlato a Radio Sportiva: "Dzeko? La Roma ha comunicato al giocatore che è troppo tardi per la cessione solo in cambio di soldi, i giallorossi hanno legittimamente paura di non avere tempo. Accetterebbero uno scambio con Icardi più conguaglio a favore dell'Inter.

Icardi In questo momento rifiuta tutte le soluzioni che non siano la Juventus, vuole aspettare i bianconeri per una settimana perché è convinto che prima o poi arriverà l'offerta di Paratici. Se può restare all'Inter? Non lo escluderei a priori, resterebbe da separato in casa. Il caso si prolungherebbe almeno fino a gennaio e diventerebbe un problema anche per l'Inter. Non sono escluse azioni legali nel caso in cui si dovesse andare avanti forzatamente in questo rapporto, anche se tutti in questo momento vorrebbero evitarla".