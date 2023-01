Gazzetta, Monti: "Il Napoli ha un vantaggio rispetto alle altre nel girone di ritorno"

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo', ha parlato del big-match di domani tra Napoli e Juventus. Queste le dichiarazioni del giornalista della Gazzetta: "Il Napoli ha il vantaggio del calendario favorevole, nel ritorno giocherà in casa tutti i big-match. Gli scontri diretti non vanno mai persi quando sei davanti, nel 2017/18 la sconfitta interna contro la Juventus fu decisiva per lo Scudetto e gli azzurri erano in vantaggio di 7 punti come oggi. Come rivale Scudetto tengo sempre presente l'Inter, la squadra strutturalmente migliore. Il Napoli è molto più forte della Juventus, che contro Cremonese e Udinese non ha subito gol ma è stata imbarazzante. Oggi Spalletti ha detto una cosa interessante sul fatto di vincere la partita andando a prendere alti gli avversari, Bremer per esempio è bravo nel marcare ma non è il massimo in impostazione. In questo momento il dodicesimo uomo di Spalletti è Elmas, farlo giocare dall'inizio ti brucerebbe un cambio. Incidenti sull'A1 e divieto di trasferta per tifosi Napoli e Roma? Il decreto ad hoc è la soluzione più semplice, ma non la più giusta. Si tratta di una sconfitta dello Stato, incapace di garantire la circolazione sul territorio".