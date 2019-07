Gautieri: "Questo Napoli ha bisogno di un altro attaccante. Serve un'alternativa a Milik"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore del Napoli:

"Il Napoli con Manolas ha fatto un acquisto importante perchè con Koulibaly la coppia si completa e può diventare la coppia più forte d'Italia.

Le vittorie passano dalle difese e infatti Napoli, Inter e Juve hanno o stanno costruendo difese importanti. Detto questo, non cedere i migliori, ma mettere dentro pedine importanti è una strategia giusta per il Napoli anche perchè sono convinto che De Laurentiis non vorrà fermarsi qui.

Il Napoli ha dimostrato di avere attaccanti importanti, forse serve un vice Milik e con un altro attaccante, davvero il Napoli può approcciare a campionato e alla Champions League nel modo giusto.

L'Under 21 dell'Italia è di grandissimo valore, per Di Biagio invece il ciclo è chiuso, ma ancora una volta la Spagna ha dimostrato di essere la più forte".