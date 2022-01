Gautieri: "Nandez? Napoli completo a centrocampo, potrebbe salutare qualcuno... Parisi sarebbe un innesto importante"

Ultime notizie calcio Napoli - Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nandez? Il Napoli a centrocampo è a posto così, se puntano su di lui vuol dire che potrebbe esserci qualche uscita. Magari potrebbe essere anche un colpo in prospettiva. Parisi? In giro ci sono pochissimi terzini sinistri, sarebbe un innesto importante per il Napoli. Lozano ha dimostrato di saper giocare sia a destra che a sinistra, ha qualità ed intelligenza tattica per agire tanto sulla destra quanto sul versante mancino".