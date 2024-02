Gautieri: "Mazzarri ha dimostrato di non essere integralista! Kvaratskhelia rischia di essere ingabbiato? Dico..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Carmine Gautieri, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Al Napoli mancano certezze? Vengono meno cose che lo scorso anno erano perfette, i giocatori sono incredibili e possono svoltare facendo la differenza: è normale che mancando continuità le cose non riescano, ma io non metto mai in discussione il loro valore tecnico. Non c’è prestazione, ma soprattutto c’è meno serenità rispetto allo scorso anno, quando ogni partita era una festa.

Cambiare sempre modulo è un problema? Mazzarri ha dimostrato di non essere integralista, ma ogni giocatore va messo nelle condizioni di poter rendere al massimo: per me il Napoli è da 4-3-3, non si possono snaturare i giocatori che lo scorso anno hanno fatto una grande differenza.

Kvaratskhelia rischia di essere ingabbiato? Khvicha va lasciato libero di esprimersi, anche se rispetto allo scorso anno è meno ordinato”