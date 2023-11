Gautieri: "Garcia ha sbagliato la gestione della formazione, ma dove non ci arriva l'allenatore devono arrivarci i giocatori..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carmine Gautieri, doppio ex di Napoli ed Empoli.

“Ieri ho visto un Napoli in difficoltà, ho notato una mancanza di idee, di personalità e questi giocatori personalità ne hanno perché sono gli stessi che l’anno scorso hanno stravinto il campionato. Detto questo, vedendo la formazione, mi sono accorto che sono stati cambiati 6/11 rispetto alla scorsa partita e Garcia ha cambiato anche modulo. Credo si dovesse partire col 4-3-3 con unica punta Raspadori o Simeone anche perché poi in panchina non avevi più attaccati. E, così facendo se si doveva rimontare, si toglieva un centrocampista per mettere dentro un attaccante.

Dopo la sostituzione di Simeone mi sono soffermato su Raspadori che non ce la faceva più, era solo. Garcia ha sbagliato la gestione della formazione. Dico anche un’altra cosa: dove non ci arriva l’allenatore, devono arrivarci i giocatori. A me da giocatore è successo che si preparava la partita in un certo modo, ma poi l’intelligenza dei giocatori quando le cose si complicavano ci mettevamo del nostro. Mi è dispiaciuto molto vedere il Napoli uscire in quella situazione perché parliamo di una squadra che l’anno scorso ha strabiliato.

L’anno scorso il Napoli aveva sempre la palla tra i piedi, la gestiva e per questo si difendeva poco perché la media possesso palla era sempre superiore e quando hai la palla, fai correre gli altri”