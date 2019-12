Gattuso su Ancelotti all'Everton: "Non avevo dubbi... gli auguro il meglio"

Notizie Calcio Napoli - Conferenza pre Sassuolo-Napoli, c'è spazio anche per un commento di Gennaro Gattuso sull'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton. Il neo tecnico del Napoli ha commentato così la notizia giunta poco fa: "Non avevo dubbi, Carlo per l'esperienza che ha e per ciò che ha vinto...sapevo che ci metteva un minuto per trovare squadra. Lo chiamerò per fargli i complimenti, non l'ho fatto in settimana perché in questo momento non rispondo nemmeno a mia moglie, non so dove ho messo il telefono (ride, ndr). Con Carlo ho condiviso tante cose, gli auguro il meglio".