Gattuso: "Spero che Mertens e Callejon restino, c'è la volontà di tutti"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"La cena del Napoli è stata la svolta per il 2020? Spero che ci siano anche Mertens e Callejon, ma le cose si fanno in due: la voglia della società e dei giocatori c'è, poi non entro nelle dinamiche perchè abbiamo un grande ds. Io sono qui per allenare la squadra, poi se mi viene chiesto un parere lo do. Devo concentrarmi sul lavoro per entrare nella testa dei calciatori. Spero di allenarli con continuità".