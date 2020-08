Gattuso: "Soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, lasciate tranquillo Osimhen! 4-2-3-1? C’è qualità e velocità. Su Rrahmani..."

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso:

“Soddisfatto di quello che ho visto? Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, siamo contenti del nostro primo step: abbiamo fatto solo 13 giorni di riposo, la squadra ha perso poco della condizione fisica. Vedo una squadra motivata, che sa ciò che vuole e che vuole far meglio dell’anno scorso. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti.

4-2-3-1? C’è qualità e velocità, dobbiamo lavorare sui tre calciatori che devono fare un grande lavoro. Dobbiamo trovare una grande coperta per coprire il letto (ride, ndr), abbiamo il dovere di far qualcosa di diverso ma c’è bisogno di equilibrio.

La tripletta di Osimhen e la prima partita? In questo momento è facile parlare, ci dà qualcosa di diverso e bisogna lasciarlo tranquillo. Ha già dimostrato le sue qualità, con impegno può incidere.

Si inizia a vincere grazie anche a partite così? Dobbiamo migliorare la tenuta, col Barcellona ci facemmo tre gol da soli. Non possiamo mancare come concentrazione, quando dico che mi piacciono i calciatori pensanti bisogna stare sul pezzo per 90 minuti e sbagliare il meno possibile.

Rrahmani? Amir è intelligente, viene da un calcio diverso ma sta facendo di tutto per migliorare e giocare con i nostri principi. Siamo contenti per ciò che ci sta dando”