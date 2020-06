Gattuso: "Quando inizia l'allenamento sono il peggior nemico dei calciatori, ora testa al Verona! A Barcellona non andremo in vacanza. Su Coppa Italia e quarto posto...

Ultime notizie calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Con Lazio, Inter e Juventus sono state tre partite molto difficili. Con i biancocelesti siamo arrivati in dieci, i nerazzurri ci hanno messo molto in difficoltà e la finale l’avete vista tutti. La squadra è migliorata col tempo e questo ci fa ben sperare. Da giocatore quando vincevo un trofeo pensavo subito al giorno dopo ed a cosa dovevo fare e questo difetto mi è rimasto. Bisogna farsi trovare pronti ed avere la testa libera, abbiamo il dovere di fare queste dodici partite nel miglior modo possibile. I ragazzi si sono rilassati ma martedì abbiamo già una squadra che ci metterà in difficoltà. Il Verona è una squadra forte, aggressiva. La Coppa data a me? E' stato un bel segnale, questa squadra mi ha sempre rispettato. Un calciatore può anche mandarmi a quel paese ma basta che nessuno tocchi il mio staff. La squadra ha sempre lavorato ed ha sempre messo tutto.

Rapporto con la squadra? Sono il loro miglior amico ma quando si allenano sono il peggior nemico. Non porto rancore verso i calciatori quando sbagliano, il giorno dopo è tutto passato. Umiltà e spirito di sacrificio? Ci ho costruito una carriera da calciatore prima e da allenatore poi. Ho girato, volevo imparare il mestiere ed ho fatto scelte difficili ma ho voluto farlo. Ho iniziato a collaborare con Gigi Riccio 7 anni fa e c'è tanto da imparare ogni giorno.

Quarto posto? Non lo so, se l'Atalanta vince il recupero va a +12. Dobbiamo lavorare per migliorare il nostro gioco riuscendo a palleggiare in un certo modo ed a tenere meglio il campo. Gara di ritorno con il Barcellona? C'è la consapevolezza di affrontare una squadra più forte ma dovremo arrivarci nel miglior modo possibile anche mentalmente. Ce la andiamo a giocare, non andiamo in vacanza. Lippi è un punto di riferimento per come gestiva la squadra e le risorse umane. Cos'ho di speciale? La spontaneità penso piaccia, gioco solo su un tavolo. Pane al pane, vino al vino. Sono fatto così.

Di Lorenzo come Oddo? Mi piace molto perché è un grande atleta, ha fatto un percorso lungo partendo dalla C e si allena con grande serietà, ha grandi margini di miglioramento. Il quinto rigorista sarebbe stato Allan".