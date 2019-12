Gattuso, l'ex agente: "Nessuno adatto come Rino al Napoli! Lozano? Non si sposa con il gioco degli azzurri"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D'Amico, procuratore

"Rino Gattuso ha dimostrato di saper fare l'allenatore al Milan perchè pur passando dalla Primavera alla prima squadra in un momento difficile, ha dato ordine, preparazione e tattica. Gattuso è il profilo ideale per qualsiasi squadra di vertice perchè è stato il giocatore più mentale che abbia mai conosciuto, ha esperienza alle spalle e questo gli ha permesso di diventare anche un eccellente allenatore. Gattuso ha carisma, è maniacale nella conoscenza dei giocatori, ha ottimi collaboratori ed è un motivatore. Dopo quanto accaduto nel post Napoli-Salisburgo, ho visto un Napoli in campo fisicamente, ma non con la testa e se non ci metti la testa i risultati non arrivano, per quanto in panchina ci sia un fenomeno di allenatore.

Sento Gattuso, ma non mi ha detto nulla di significativo, diciamo che non ci siamo addentrati sul suo futuro. Nessuno è adatto come Gattuso a Napoli.

Guardando la situazione Napoli da fuori, vedo anche un mercato sbagliato. Ad esempio, Manolas e Koulibaly non formano una coppia ben assortita perchè parliamo di 2 ottimi giocatori, ma poco complementari. Koulibaly, come gran parte dei giocatori africani, ha un grande fisico, ma poca lettura tattica. Lo stesso Lozano è un giocatore di ripartenze, poco adatto al gioco del Napoli".