Gattuso, il papà: "Ieri mi ha regalato la gioia più grande della mia vita esordendo in Champions! Ce la giocheremo anche a Barcellona"

Ultime Calcio Napoli - Franco Gattuso, papà di Rino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Avere un allenatore come lui è emozionante, se ne uscito alla grande ieri sera contro il Barcellona. Da allenatore sta dimostrando tutto il suo valore, è stata una gioia indescrivibile l'esordio in Champions: è stata la gioia più grande della mia vita vederlo esordire in Champions. Ero al San Paolo ieri. Il Napoli non è inferiore a nessuno, bisogna credere nella qualificazione. Andremo a giocarcela anche al Camp Nou. Gol Mertens? Solo lui ha quel tocco di palla".