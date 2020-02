Gattuso: "C'è rammarico, hanno fatto un solo tiro in porta! Peccato per le palle gol sprecate, al ritorno faremo la stessa gara"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Pressing, trasmissione televisiva in onda su Canale 5 dopo Napoli-Barcellona 1-1. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"C'è rammarico perché non è un caso che hanno fatto un tiro in porta, ci hanno palleggiato in faccia ma era un possesso sterile: volevano imbucarci ma non ci sono riusciti. La squadra ha fatto una grande partita, dispiace per il pareggio. Ci siamo fatti fregare sull'azione del gol, sia Maksimovic che Manolas potevano rimanere indietro. Le palle gol dovevano essere sfruttate. Ora testa al campionato, la Coppa Italia ma non è finita".

"Al ritorno bisogna fare la stessa partita, dobbiamo essere bravi nell'andare alla ricerca di più metri in fase offensiva".

"Non puoi fidarti, abbiamo avuto tanti alti e bassi: è vero che c'è continuità negli ultimi risultati ma è una squadra che ha bisogno di sentire il fiato sul collo, la storia dice questo. La strada è quella di riuscire a farli lavorare con grande tranquillità e penso che dopo la qualità esce fuori. La qualità c'è e hanno bisogno di serenità".